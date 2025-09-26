  • Спортс
  • Губерниев о гонках классикой в биатлоне: «СБР постоянно изобретает велосипед с квадратными колесами. Это вредительство и глубинное непонимание процессов в спорте»
3

Губерниев о гонках классикой в биатлоне: «СБР постоянно изобретает велосипед с квадратными колесами. Это вредительство и глубинное непонимание процессов в спорте»

Дмитрий Губерниев иронично оценил нововведения на биатлонном турнире.

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что 25 сентября на юношеском первенстве страны в Смоленске были проведены роллерные гонки классическим ходом.

«У нас СБР постоянно изобретает велосипед с квадратными колесами. Например, недавно прошли соревнования у юношей классикой. Давайте представим, что деятели из СБР будут вводить соревнования классикой зимой, это сколько надо лишних денег на инвентарь. У нас и так в школах одна пара роллеров на несколько человек. Весь мир бегает коньком, а мы устраиваем старты классикой – для чего?

Тренировочный процесс – это понятно, но зачем нужно это в формате соревнований? Если проводить зимой такой, то на каждого спортсмена нужно по две пары лыж, палки, мази. Думаю, что все это будет стоить тысяч под 100 на каждого. Винтовок не хватает, а они классикой собрались бегать! Хоть стой, хоть падай.

Я считаю, что это вредительство и глубинное непонимание происходящих процессов в спорте в нашей стране. Поэтому это все звенья одной цепи, но люди пытаются уцепиться за власть. 

Недавно Виктор Майгуров заявил, что у СБР кончились деньги. Деньги стали по-другому попадать в том числе от букмекеров, и выяснилось, что некоторые федерации, включая биатлонные, оказались несостоятельными. А раньше у СБР было до 500 млн в год. Куда делись эти деньги?» – сказал спортивный комментатор Губерниев.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
деньги
летний биатлон
