Дмитрий Губерниев: «Тандревольд вещает в рамках ветра, который с севера поддувает в IBU»
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежской биатлонистки про россиян.
Четырехкратная чемпионка мира Ингрид Тандревольд ранее не поддержала допуск российских спортсменов до соревнований.
«Это право Тандревольд так думать и говорить. Ну и пусть говорит, она все равно не принимает решение по нашему допуску. Как только наши биатлонисты вернутся, она будет радостно выступать с нами, если не закончит карьеру к тому времени.
Норвежские спортсмены в своих заявлениях не могут идти против своих старших товарищей, несмотря на демократию. Поэтому Тандревольд вещает в рамках ветра, который с севера поддувает в Международный союз биатлонистов (IBU)», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
