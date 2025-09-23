Дмитрий Губерниев: «Тандревольд вещает в рамках ветра, который с севера поддувает в IBU»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежской биатлонистки про россиян.

Четырехкратная чемпионка мира Ингрид Тандревольд ранее не поддержала допуск российских спортсменов до соревнований.

«Это право Тандревольд так думать и говорить. Ну и пусть говорит, она все равно не принимает решение по нашему допуску. Как только наши биатлонисты вернутся, она будет радостно выступать с нами, если не закончит карьеру к тому времени.

Норвежские спортсмены в своих заявлениях не могут идти против своих старших товарищей, несмотря на демократию. Поэтому Тандревольд вещает в рамках ветра, который с севера поддувает в Международный союз биатлонистов (IBU)», – сказал спортивный комментатор Губерниев .