Дмитрий Васильев: «Даже несмотря на авторитет Фуркада, есть более влиятельные люди, которые определяют политику мирового спорта и отношение к России»

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Фуркад ранее заявил , что ему больно видеть, как российские спортсмены подвергаются наказанию. С 2022 года они отстранены от международных соревнований.

Фуркад входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Думаю, это искренне. Если бы он раньше говорил что-то противоположное, можно было бы сомневаться. Но Фуркад никогда не высказывался плохо о российских спортсменах даже после начала СВО, поэтому, наверное, да — искренне. Хочется в это верить.

Вряд ли он сможет повлиять на других спортсменов. Пропагандировать он, конечно, может, но все зависит от генеральной линии МОК. Здесь ключевая фигура – [глава МОК] Кирсти Ковентри. Она уже обозначила свои намерения вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену. Фуркад может высказываться в унисон с ней и поддерживать эти благие намерения.

Даже несмотря на свой авторитет, есть более серьезные и влиятельные люди, которые определяют политику мирового спорта и отношение к России в целом. Если бы таких, как Фуркад, титулованных спортсменов вокруг Ковентри собралось больше – это, конечно, придало бы вес этой позиции», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .