  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Каминский о Латыпове: «Иногда взаимодействие происходит в жесткой форме, но Эдик не обижается. Он понимает, что это все приведет к улучшению результатов»
0

Каминский о Латыпове: «Иногда взаимодействие происходит в жесткой форме, но Эдик не обижается. Он понимает, что это все приведет к улучшению результатов»

– Насколько вам комфортно работать с Эдуардом Латыповым? Кажется, что он самый скромный биатлонист, несмотря на все его достижения.

– Не сказал бы, что скромный. Он не боится выходить на контакт с тренером, любым специалистом. Иногда наше взаимодействие происходит в жесткой форме, но Латыпов не обижается, поскольку понимает, что это все приведет к улучшению его результатов. В этом плане мы хорошо друг друга понимаем, и это дает плоды. По сравнению со многими биатлонистами, мне комфортно работать с Эдиком, так как он очень думающий спортсмен.

– Латыпов не теряет мотивацию из-за отсутствия международных стартов?

– Он потерял лидерскую позицию, став третьим в рейтинге СБР. Я думаю, что возвращение былых позиций – это хорошая мотивация для него. Тем более он уже дважды проиграл Кубок Содружества. Думаю, что Латыпову хочется снова побороться.

– У него не появлялись мысли о завершении карьеры?

– Нет, не было таких разговоров.

– В концовке прошлого сезона Эдуард выступил неудачно из-за коронавируса. Сейчас у него стабильное состояние?

– Сейчас у него вполне удовлетворительное состояние, которое позволяет ему тренироваться. Будем надеяться, что последствий ковида удалось избежать и он выйдет на свой прежний уровень, – сказал старший тренер сборной России по биатлону Каминский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoсборная России
logoЮрий Каминский
logoЭдуард Латыпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Каминский о Логинове: «Мы обсуждали детали совместной подготовки, но в июне-июле Саша не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема»
20 минут назад
Тренер биатлонистов Каминский: «Мы сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Но у нас есть все условия, чтобы создавать мероприятия не хуже Кубка мира»
426 минут назад
Эдуард Латыпов: «Халили вернулся из Европы намного счастливее. Я готовился только в России, и мне интересно сравнить, чье кунг-фу лучше»
59 октября, 17:34
Главные новости
Каминский о Логинове: «Мы обсуждали детали совместной подготовки, но в июне-июле Саша не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема»
20 минут назад
Тренер биатлонистов Каминский: «Мы сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Но у нас есть все условия, чтобы создавать мероприятия не хуже Кубка мира»
426 минут назад
Лыжники и биатлонисты начнут тренировки на снежной трассе в Хантах 20 октября
сегодня, 08:57
Дмитрий Губерниев: «Высказывание Фуркада — не глас вопиющего в пустыне, а констатация факта о том, сколько можно заниматься лицемерием»
5вчера, 18:41
Доротея Вирер: «Это лето было самым напряженным в моей карьере. Возможно, это из-за возраста, но было очень утомительно
3вчера, 17:12
Мартен Фуркад: «Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. Моя обязанность в МОК – защищать спортсменов»
45вчера, 15:37
Дмитрий Васильев: «Самый сложный период в моей жизни – 90-е. Оглядываясь назад, с удивлением смотрю на то, как мы это пережили»
11211 октября, 17:20
В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026
12110 октября, 19:58
Артем Истомин назначен главным тренером сборной ХМАО-Югры. 30-летний специалист также тренирует сборную России
110 октября, 11:39
В Нижнем Новгороде к 10-летию «Матч ТВ» появился мурал с изображением Губерниева
5310 октября, 06:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29