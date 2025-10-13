Каминский о Латыпове: «Иногда взаимодействие происходит в жесткой форме, но Эдик не обижается. Он понимает, что это все приведет к улучшению результатов»

– Насколько вам комфортно работать с Эдуардом Латыповым? Кажется, что он самый скромный биатлонист, несмотря на все его достижения.

– Не сказал бы, что скромный. Он не боится выходить на контакт с тренером, любым специалистом. Иногда наше взаимодействие происходит в жесткой форме, но Латыпов не обижается, поскольку понимает, что это все приведет к улучшению его результатов. В этом плане мы хорошо друг друга понимаем, и это дает плоды. По сравнению со многими биатлонистами, мне комфортно работать с Эдиком, так как он очень думающий спортсмен.

– Латыпов не теряет мотивацию из-за отсутствия международных стартов?

– Он потерял лидерскую позицию, став третьим в рейтинге СБР. Я думаю, что возвращение былых позиций – это хорошая мотивация для него. Тем более он уже дважды проиграл Кубок Содружества. Думаю, что Латыпову хочется снова побороться.

– У него не появлялись мысли о завершении карьеры?

– Нет, не было таких разговоров.

– В концовке прошлого сезона Эдуард выступил неудачно из-за коронавируса. Сейчас у него стабильное состояние?

– Сейчас у него вполне удовлетворительное состояние, которое позволяет ему тренироваться. Будем надеяться, что последствий ковида удалось избежать и он выйдет на свой прежний уровень, – сказал старший тренер сборной России по биатлону Каминский .