  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Каминский о Логинове: «Мы обсуждали детали совместной подготовки, но в июне-июле Саша не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема»
0

Каминский о Логинове: «Мы обсуждали детали совместной подготовки, но в июне-июле Саша не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема»

Юрий Каминский не знает, почему Александр Логинов решил не тренироваться с ним.

Логинов – чемпион мира по биатлону 2020 года.

– Была информация, что Логинов, Халили и Серохвостов не захотели с вами тренироваться. Почему?

– Лучше, наверное, у них спросить. С Логиновым я общался пару раз, все было хорошо. Потом он исчез. Мы обсуждали детали совместной подготовки, но после этого диалогов не было. В июне-июле Саша почему-то не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема.

– После этого вы не контактировали?

– Недавно мы увиделись, поздоровались и разошлись.

– Многие биатлонисты упрекают вас в том, что вы выстраиваете всю подготовку группы вокруг Эдуарда Латыпова. Как вы относитесь к этому?

– Это обычная история. Надо смотреть на то, кто насколько прибавляет в команде. На данный момент Латыпов прогрессирует не так сильно, как остальные спортсмены. Что значит «выстраивать подготовку под Латыпова»? Он какой-то сильно особенный спортсмен? Я учитываю индивидуальные качества каждого спортсмена, мы индивидуально формируем упражнения и методические подходы.

Основа, конечно, у нас примерно одинаковая для всех. Говорить можно все что угодно. Другое дело, когда спортсмен не выдерживает предлагаемые нагрузки. В такой ситуации мы все равно стараемся найти индивидуальный подход и что-то поменять.

Я, например, горжусь тем, что смог найти подход к Бабикову и восстановить его до лучших кондиций. Антон вышел на уровень тех результатов, которые он показывал в свой лучший год, – рассказал старший тренер сборной России по биатлону Каминский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoЮрий Каминский
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoКарим Халили
logoАлександр Логинов
logoЭдуард Латыпов
logoАнтон Бабиков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Каминский о Латыпове: «Иногда взаимодействие происходит в жесткой форме, но Эдик не обижается. Он понимает, что это все приведет к улучшению результатов»
5 минут назад
Тренер биатлонистов Каминский: «Мы сидим на задних лапках и ждем, когда нас допустят. Но у нас есть все условия, чтобы создавать мероприятия не хуже Кубка мира»
426 минут назад
Лыжники и биатлонисты начнут тренировки на снежной трассе в Хантах 20 октября
сегодня, 08:57
Дмитрий Губерниев: «Высказывание Фуркада — не глас вопиющего в пустыне, а констатация факта о том, сколько можно заниматься лицемерием»
5вчера, 18:41
Доротея Вирер: «Это лето было самым напряженным в моей карьере. Возможно, это из-за возраста, но было очень утомительно
3вчера, 17:12
Мартен Фуркад: «Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. Моя обязанность в МОК – защищать спортсменов»
45вчера, 15:37
Дмитрий Васильев: «Самый сложный период в моей жизни – 90-е. Оглядываясь назад, с удивлением смотрю на то, как мы это пережили»
11211 октября, 17:20
В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026
12110 октября, 19:58
Артем Истомин назначен главным тренером сборной ХМАО-Югры. 30-летний специалист также тренирует сборную России
110 октября, 11:39
В Нижнем Новгороде к 10-летию «Матч ТВ» появился мурал с изображением Губерниева
5310 октября, 06:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29