Каминский о Логинове: «Мы обсуждали детали совместной подготовки, но в июне-июле Саша не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема»

Юрий Каминский не знает, почему Александр Логинов решил не тренироваться с ним.

Логинов – чемпион мира по биатлону 2020 года.

– Была информация, что Логинов, Халили и Серохвостов не захотели с вами тренироваться. Почему?

– Лучше, наверное, у них спросить. С Логиновым я общался пару раз, все было хорошо. Потом он исчез. Мы обсуждали детали совместной подготовки, но после этого диалогов не было. В июне-июле Саша почему-то не захотел со мной контактировать. Не знаю, в чем проблема.

– После этого вы не контактировали?

– Недавно мы увиделись, поздоровались и разошлись.

– Многие биатлонисты упрекают вас в том, что вы выстраиваете всю подготовку группы вокруг Эдуарда Латыпова. Как вы относитесь к этому?

– Это обычная история. Надо смотреть на то, кто насколько прибавляет в команде. На данный момент Латыпов прогрессирует не так сильно, как остальные спортсмены. Что значит «выстраивать подготовку под Латыпова»? Он какой-то сильно особенный спортсмен? Я учитываю индивидуальные качества каждого спортсмена, мы индивидуально формируем упражнения и методические подходы.

Основа, конечно, у нас примерно одинаковая для всех. Говорить можно все что угодно. Другое дело, когда спортсмен не выдерживает предлагаемые нагрузки. В такой ситуации мы все равно стараемся найти индивидуальный подход и что-то поменять.

Я, например, горжусь тем, что смог найти подход к Бабикову и восстановить его до лучших кондиций. Антон вышел на уровень тех результатов, которые он показывал в свой лучший год, – рассказал старший тренер сборной России по биатлону Каминский .