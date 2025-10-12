  • Спортс
  Доротея Вирер: «Это лето было самым напряженным в моей карьере. Возможно, это из-за возраста, но было очень утомительно
Доротея Вирер: «Это лето было самым напряженным в моей карьере. Возможно, это из-за возраста, но было очень утомительно

Итальянская биатлонистка Вирер рассказала, как прошла ее летняя подготовка.

«У меня бывают взлеты и падения: в некоторые дни я чувствую себя отлично, в другие – валяюсь на диване. Но когда я чувствую себя хорошо, я стараюсь выкладываться по полной.

До начала сезона еще несколько недель, и мне наверняка понадобится несколько гонок, чтобы войти в ритм, как и всегда.

Это лето было, наверное, самым напряженным в моей карьере. Даже когда я выиграла Кубок мира, у меня не было столько обязательств. 

Возможно, это еще и из-за возраста, но было очень утомительно. Конечно, опыт полезен, но энергия на исходе», – сказала 35-летняя Доротея Вирер. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
