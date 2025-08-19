Томмазо Джакомель: «Вирер тренируется с энтузиазмом. Но иногда мне кажется, что она совершает ошибку, считая дни до Олимпиады»

Томмазо Джакомель рассказал о сосредоточенности Доротеи Вирер на Олимпиаде-2026.

«Доро тренируется с энтузиазмом и сумасшедшим желанием. Иногда мне кажется, что она совершает ошибку, считая дни до Олимпиады. Но, очевидно, у нее большой опыт, есть понимание себя и своих пределов, а также за спиной упорный труд последних лет, который позволяет ей поддерживать мощное движение вперед.

Конечно, у нее будут взлеты и падения. Может быть, она пропустит несколько этапов Кубка мира, чтобы выложиться на полную на Олимпиаде, которая пройдет на ее родной земле.

На тренировках бывают дни, когда ей тяжело, но бывают и дни, когда она впечатляет и бежит очень быстро.

Сделать Вирер знаменосцем на Олимпиаде-2026? Почему бы и нет? Она этого заслуживает. У нее внушительный список достижений, она харизматичная спортсменка», – сказал итальянский биатлонист.