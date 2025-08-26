Доротея Вирер: «Мои внутренние часы заведены на Олимпиаду. Мне нелегко, потому что я чувствую, что это особенный год»

Доротея Вирер назвала нелегкой подготовку к домашней Олимпиаде-2026.

Соревнования по зимним видам спорта пройдут в Италии. 35-летняя Вирер является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратным олимпийским призером по биатлону.

«Есть плюсы и минусы в том, что мои внутренние часы заведены именно на эту цель. Жду не дождусь, потому что это уникальное событие. Не столь у многих есть возможность участвовать в Олимпийских играх у себя дома, там, где ты вырос, где впервые встал на лыжи. Здорово, что я смогу завершить свою карьеру именно так, правда?

Когда Игры проходят дома, многие обращаются с разными просьбами, поэтому приходится уделять время и планированию. Я решила заняться большинством вопросов, связанных с моими обязательствами, весной, поэтому в мае тренировалась очень мало – около 30 часов. Это объем, который некоторые выполняют за неделю!

Так что толком приступить к тренировкам я смогла лишь с июня, однако все идет хорошо. Мне нелегко, потому что я чувствую, что это особенный год, и с этой точки зрения он очень утомительный», – сказала Вирер.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель верит в успех партнерши по команде.

«Она сама говорит, что считает дни [до соревнований]. Надо признать, что Доротея пока хорошо справляется, и надеюсь, так будет и дальше. Она все та же – постоянно жалуется, а это хороший знак», – с улыбкой сказал Джакомель.