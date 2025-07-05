IBU о наградах Евгения Устюгова: «Обычная процедура – попросить спортсмена вернуть медали. Если он этого не делает, то изготавливаются новые»
В IBU сообщили, что попросят Евгения Устюгова вернуть медали.
Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.
Международный союз биатлонистов (IBU) перераспределил награды Кубка мира и чемпионата мира-2011 в связи с аннулированием результатов Устюгова.
«Обычная процедура заключается в том, чтобы попросить спортсмена вернуть медали. Если спортсмен этого не делает, изготавливаются новые медали», – сообщили в пресс-службе IBU.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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