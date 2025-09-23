  • Спортс
Светлана Журова: «Слова норвежской биатлонистки Тандревольд о недопуске наших спортсменов – это элемент недобросовестной конкуренции»

Журова обвинила биатлонистку Тандревольд в недобросовестной конкуренции.

Ранее норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд заявила: «Российские спортсмены – фантастические, мы знаем их и ценим. Но хорошо, что IBU занимает четкую позицию по недопуску».

«Слова норвежской биатлонистки Тандревольд о недопуске наших спортсменов – это элемент недобросовестной конкуренции. Если она действительно хвалит российских биатлонистов, любит их, так пусть выступает за их полноценное возвращение. К чему это лукавство?

А так россиян по-прежнему не будет на стартах, проще выигрывать медали.

Если бы иностранные спортсмены, особенно такие титулованные, как эта норвежка, активно выступали за возвращение россиян и спорт вне политики, тогда международные федерации, включая IBU, задумались бы и прислушались к их мнению.

А так IBU только все больше находит единомышленников в своем решении в лице таких известных спортсменов и убеждается в правоте своих действий.

Я бы посоветовала норвежцам критиковать IBU, говорить, что международная федерация смешала спорт с политикой», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
