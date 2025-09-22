  • Спортс
  • Светлана Журова: «IBU придумал отмазку, чтобы не допускать россиян к соревнованиям. Раньше нейтральный статус им не мешал»
Светлана Журова: «IBU придумал отмазку, чтобы не допускать россиян к соревнованиям. Раньше нейтральный статус им не мешал»

Журова заявила, что IBU «придумал отмазку», чтобы не допускать россиян.

Ранее стало известно, что IBU не стал пересматривать решение о недопуске российских биатлонистов. В международной федерации отметили, что регламент соревнований не предусматривает правила участия нейтральных атлетов.

«Интересную отмазку придумали в Международном союзе биатлонистов, чтобы не допускать российских спортсменов. Иначе это не назовешь. IBU раньше точно допускал на соревнования спортсменов в нейтральном статусе, когда они не могли представлять свою страну.

Вспомните Олимпийские игры 2018 и 2022 годов. Тогда наши биатлонисты из-за санкций были вынуждены выступать на Олимпиаде не под флагом России. Это был нейтральный статус.

Ну чего они сейчас придумывают? Почему-то тогда IBU не мешал такой статус для допуска. Так понимаю, из-за нас IBU изменил, крутанул свои правила сейчас, поэтому нашим биатлонистам не оставили шансов выступить на Олимпиаде в Италии даже в нейтральном статусе», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

IBU оставляет в силе недопуск российских биатлонистов: «Заявление МОК не меняет квалификационный статус наших соревнований»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
