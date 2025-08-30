Журова о недопуске биатлонистов к Милану-2026: «МОК и IBU показывают друг на друга – «не я виноват»
Журова оценила недопуск российских биатлонистов к Олимпиаде-2026 в Милане.
«Замкнутый круг, МОК (Международный олимпийский комитет) и IBU (Международный союз биатлонистов) продолжают отсылать друг к другу. Конечно, МОК может обязать IBU проводить отбор так, чтобы спортсмены могли попадать на Олимпиаду. Если захочет, конечно. А в итоге IBU сами принимают решения, а МОК их разрешает. По большому счету показывают друг на друга – «не я виноват».
При этом нам отказывают в праве выступать на Олимпиаде из-за ситуации на Украине, а Израилю и других странам, находящимся в конфликтах, нет. Это грустно», – рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
