Каминский о российских биатлонистах: «Лидеры немножко просели. Сейчас внутренняя мотивация не самая лучшая»

Юрий Каминский считает, что лидеры биатлона в России «просели» из-за отстранения.

– За то время, что российские атлеты не участвуют в международных соревнованиях, они сдали позиции?

– Если вас интересуют мои личные ощущения, я бы сказал, что лидеры немножко просели. Кто-то в стрельбе, кто-то в ходе, кто-то и там, и там. С другой стороны, тот же Александр Логинов в прошлом году показывал очень приличный ход. Да и в целом результаты неплохие в сравнении с предыдущими сезонами.

Другой вопрос, что возрастные спортсмены, давайте говорить прямо, не имеют никакой перспективы участия в следующих Олимпийских играх. Надо, наверное, больше смотреть на молодых спортсменов, а молодые у нас заметно прогрессируют – и это хорошо.

– Если абстрактно допустить, что мы могли бы прямо сейчас вернуться на международный уровень, в каком диапазоне результатов могли бы выступать, за что бороться?

– Если брать результаты, которые в прошлом году при хорошей стрельбе показывал Серохвостов, это уровень тройки лучших – заявляю это с большой уверенностью. Но ведь Даниилу по ходу сезона и некоторые другие спортсмены проигрывали не так много. То есть можно вести речь об уровне первой мировой десятки.

Плюс при выходе на международную арену неизбежно повысится внутренняя мотивация. Сейчас она не самая лучшая. Хотим мы того или не хотим, но в основном все сводится к каким-то материальным вещам, – сказал тренер сборной России Каминский .