  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Каминский о российских биатлонистах: «Лидеры немножко просели. Сейчас внутренняя мотивация не самая лучшая»
0

Каминский о российских биатлонистах: «Лидеры немножко просели. Сейчас внутренняя мотивация не самая лучшая»

Юрий Каминский считает, что лидеры биатлона в России «просели» из-за отстранения.

– За то время, что российские атлеты не участвуют в международных соревнованиях, они сдали позиции?

– Если вас интересуют мои личные ощущения, я бы сказал, что лидеры немножко просели. Кто-то в стрельбе, кто-то в ходе, кто-то и там, и там. С другой стороны, тот же Александр Логинов в прошлом году показывал очень приличный ход. Да и в целом результаты неплохие в сравнении с предыдущими сезонами.

Другой вопрос, что возрастные спортсмены, давайте говорить прямо, не имеют никакой перспективы участия в следующих Олимпийских играх. Надо, наверное, больше смотреть на молодых спортсменов, а молодые у нас заметно прогрессируют – и это хорошо.

– Если абстрактно допустить, что мы могли бы прямо сейчас вернуться на международный уровень, в каком диапазоне результатов могли бы выступать, за что бороться?

– Если брать результаты, которые в прошлом году при хорошей стрельбе показывал Серохвостов, это уровень тройки лучших – заявляю это с большой уверенностью. Но ведь Даниилу по ходу сезона и некоторые другие спортсмены проигрывали не так много. То есть можно вести речь об уровне первой мировой десятки.

Плюс при выходе на международную арену неизбежно повысится внутренняя мотивация. Сейчас она не самая лучшая. Хотим мы того или не хотим, но в основном все сводится к каким-то материальным вещам, – сказал тренер сборной России Каминский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoсборная России
logoЮрий Каминский
logoАлександр Логинов
logoДаниил Серохвостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Каминский о лиге клубного биатлона: «К сожалению, руководство СБР не хочет поддерживать эту идею. Мы опять топчемся на месте, теряем время»
2сегодня, 18:02
Каминский о Серохвостове: «Между нами слишком велика разница в интересах. Мы просто очень разные люди»
сегодня, 17:54
Латыпов о горной подготовке: «Этого компонента не хватает, мы в нем отстаем. У нас нет много мест, где можно стрелять, всего два – Сочи и Семинский перевал»
1сегодня, 16:07
⚡ Чемпионат России по летнему биатлону. Команда Серохвостова и Поршнева победила, команда Поварницына и Логинова – 2-я, команда Бабикова и Латыпова – 3-я
22сегодня, 09:45
Метеля о последнем круге эстафеты: «Тренеры говорили держаться за Шевченко, но они в своем уме? Как держаться за Наташей?»
4сегодня, 09:33
⚡ Чемпионат России по летнему биатлону. Команда Шевченко и Мироновой выиграла эстафету, команда Мошковой и Метели – 2-я, команда Халили и Резцовой – 3-я
96сегодня, 07:14
Бабиков о пользе беговых тренировок: «Хорошие функциональные показатели. В Чайковском я бегу более-менее, не сильно проигрываю сборникам»
вчера, 15:26
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском
вчера, 14:05
Елизавета Каплина: «Очень много билась над техникой, потому что за прошлый сезон немного разбазарила ее. Эта работа – определенный стресс и для тела, и для мозгов»
1вчера, 11:29
Чемпионат России по летнему биатлону. Усов победил в спринте, Халили – 2-й. Домичек – 3-й, Серохвостов – 8-й, Латыпов – 15-й, Логинов – 49-й
45вчера, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28