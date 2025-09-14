  • Спортс
  • Латыпов о горной подготовке: «Этого компонента не хватает, мы в нем отстаем. У нас нет много мест, где можно стрелять, всего два – Сочи и Семинский перевал»
Латыпов о горной подготовке: «Этого компонента не хватает, мы в нем отстаем. У нас нет много мест, где можно стрелять, всего два – Сочи и Семинский перевал»

Биатлонист Эдуард Латыпов отметил нехватку горной подготовки.

– Сколько набрал дней в горах по ходу предсезонки?

– Мало, очень мало. Не то количество, которое необходимо. Есть статистика по данному компоненту, сколько дней в году нужно набирать в горах, считается, что от 50 до 80. Этого компонента нам не хватает, мы в нем отстаем. Возможно, это связано с тем, что у нас нет много мест, где можно стрелять, всего два – Сочи, там среднегорье, и Семинский перевал, там сложная гора, часто ее использовать не получится.

Горы у нас еще будут в течение сезона, в период подготовки между этапами. Новогодний сбор будет, скорее всего, в горах, перед главными стартами тоже там будем. Но на подготовительном этапе гор не хватило.

– Какие задачи были поставлены в начале подготовки к сезону и насколько удалось их выполнить?

– Это в процессе, выполняем. Первый срез был как раз на Кубке Содружества в Сочи, мы давно не бегали в горах и в этот раз попробовали без акклиматизации, живя внизу, чего раньше не делали. Сделали выводы. Кроме того, нужно было проверить наше состояние, учитывая текущий тренировочный план, который базировался на объемах и силовой подготовке, а вот скоростных работ было не так много. Хотели понять, имея такую базу, какую скорость она даст.

– Поняли?

– Было, конечно, тяжеловато, но результаты достойные, учитывая ту подготовку, которую мы сделали. Думаю, что план тренерский был направлен в любом случае на зимние старты. А летом мы, опытные спортсмены высокого уровня, должны бежать в любом состоянии, показывать результаты за счет высокой базовой работоспособности. Сейчас первый этап подготовки завершен, начинается второй, где уже будут скоростные работы.

Мы с Юрием Каминским уже давно работаем по такой схеме, хотя понятно, что год от года возникают изменения. Эта же схема использовалась и в сезоны, когда мы выступали на Кубках мира – заходить в зиму от силовых работ, от мощности, от объема, а уже ближе к стартам разгоняться на вкатке перед первыми этапами. Этот опыт у нас уже имеется.

Чтобы сохранить скорость и хорошее самочувствие на протяжении всего сезона – это верный вариант, по моему мнению, так как гонок много и нужно иметь силы до конца зимы. Если, допустим, форсированно подвестись к первому этапу, затем, конечно, будет спад, а мы все-таки стараемся выступать стабильно, – сказал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Латыпов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России
logoЮрий Каминский
