Латыпов о победе в индивидуальной гонке: «Конечно, хотелось получше стрелять, но я доволен. Работоспособность хорошая, все супер»

Латыпов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России.

Биатлонист преодолел дистанцию в 20 км за 52 минуты и 54,1 секунды, допустив два промаха.

«Конечно, хотелось получше стрелять. Немного ветровая обстановка получилась. Но я доволен гонкой. По состоянию не могу сказать, что ощущение было суперлегкое. Но работоспособность хорошая. Все супер. Я, наконец, выиграл индивидуальную гонку», – сказал трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ ».