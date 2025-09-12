Виктор Майгуров: «Надеемся на участие в Олимпийских играх. Правила пишет IBU, и тот же исполком IBU может их поменять»

Майгуров считает, что у российских биатлонистов есть шанс попасть на Олимпиаду.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает россиян к соревнованиям под своей эгидой с 2022 года.

– Говоря о зимнем сезоне, каким он видится в данный момент? Он будет международным?

– Мы на это надеемся, да. Надеемся на участие в Олимпийских играх. С другой стороны, понимаем, что даже если команда и будет допущена, то не в максимальном количестве, как это было раньше. Поэтому, конечно, мы держим в голове участие в Олимпиаде , но при этом также нацелены на организацию внутренних соревнований для российского биатлона.

– Применительно к решению о допуске постоянно озвучиваются какие-то новые сроки, все позже и позже. Вы для себя обозначили какую-то дату, к которой должна наступить ясность?

– Какой смысл что-то обозначать, если ты на это не можешь повлиять. Мы идем по своему календарю и в любой момент готовы отреагировать на те или иные решения, выстроить подготовку того количества спортсменов, которые могут быть допущены.

Тренеры, как мужской, так и женской сборных, так или иначе планировали под это весь подготовительный период. Да, у нас есть определенные лидеры сборной как по итогам прошлого сезона, так и по состоянию на текущий момент. И мы в любой момент готовы изменить план подготовки отдельных спортсменов, чтобы целенаправленно готовиться к Олимпийским играм.

– Последние новости от IBU – участие нейтральных спортсменов текущим регламентом не предусмотрено.

– Да, но эти правила пишет IBU, и тот же исполком IBU может их поменять. У них и в текущих правилах есть статус «спортсмены Международного союза биатлонистов». Если нам будет предложено выступать в таком формате, думаю, мы тоже будем такой вариант рассматривать. Как я уже сказал – кто правила пишет, тот и вносит в них изменения, – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров .

