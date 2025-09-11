  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Виктория Сливко: «Счастлива и рада до слез, первая такая эмоциональная гонка. Лето у меня складывается очень сложно»
Виктория Сливко: «Счастлива и рада до слез, первая такая эмоциональная гонка. Лето у меня складывается очень сложно»

Виктория Сливко рассказала, что до слез рада победе на чемпионате России.

Сливко с чистой стрельбой выиграла индивидуальную гонку, опередив Наталию Шевченко на 0,8 секунды.

«Терпела до последнего, хотя уже сил не оставалось. Наверное, сегодня довольна даже ходом. Когда начинала гонку, мне говорили, что иду с лидерами. Это придавало сил и уверенности. Но после того, как отстреляла три ноля, пришла на стойку и понимала, что ни в коем случае нельзя ошибаться, что сегодня у меня есть шанс победить.

Отложила последний выстрел. Очень рада, что попала его. Если бы этого не произошло, Андрей Викторович (Падин) бы меня наказал, ха-ха. 

Пока у меня лето очень сложно складывается. Я счастлива и рада просто до слез. Это первая для меня такая эмоциональная гонка. Думала, что все возможное выиграла и уже просто радуешься хорошему результату, но сегодня до слез», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoсборная России жен
чемпионат России
logoАндрей Падин
logoВиктория Сливко
logoМатч ТВ
