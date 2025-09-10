  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Наталия Шевченко: «Даже если придется провести весь сезон в России, хочется быть в феврале в лучшей форме, чтобы год запомнился хотя бы этим»
2

Наталия Шевченко: «Даже если придется провести весь сезон в России, хочется быть в феврале в лучшей форме, чтобы год запомнился хотя бы этим»

Биатлонистка Наталия Шевченко высказалась о возможном допуске на Олимпиаду.

– Мысль о том, что от нашей страны могут быть допущены к Играм в лучшем случае только две спортсменки, – это дополнительная мотивация или стресс, который мешает?

– Какого-то сильного стресса здесь вообще нет, потому что понимаю: не от меня будет зависеть, скорее всего, это выбор спортсменов. Либо это будет по приглашению от IBU, как на Играх в Пхёнчхане, либо по решению тренерского совета. Конечно же, я надеюсь, что по уровню своих результатов смогу войти в число избранных, но все равно стараюсь не думать, поеду на Игры или нет.

– Мне кажется, об этом очень трудно не думать. Пашешь не жалея себя, потом включаешь телевизор, а там Дима Губерниев: «Никакой Олимпиады у биатлонистов не будет!». Давит же на психику?

– На самом деле, не так сложно от всего этого абстрагироваться. От меня, от моей готовности, состояния здоровья зависит только то, буду я показывать результат или нет. Поэтому все мысли только об этом. <...>

– Если говорить о тренировках в целом, по сравнению с прошлым сезоном их характер хоть немного изменился?

– Не сильно. Мы стали побольше делать функциональной работы, силовой, да и настрой какой-то другой немного появился.

– Видимо, это все-таки как-то связано с тем, что сезон – олимпийский?

– Да, наверное. Все хотят показать результат, независимо от того, будут Олимпийские игры для нас или нет, все серьезно готовятся. Даже если придется провести весь сезон в России, все равно ведь хочется быть в феврале в лучшей форме, чтобы год запомнился хотя бы этим, – сказала Шевченко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoОлимпиада-2026
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России по летнему биатлону. Шевченко, Халили, Резцова, Сливко, Миронова, Казакевич пробегут индивидуальную гонку
1сегодня, 14:31
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Наталия Шевченко лидирует, Халили – 2-я, Болдырева – 3-я, Миронова – 7-я, Смольская – 10-я
27 сентября, 15:37
Наталия Шевченко: «В первую очередь горжусь, что доехала до финиша. Долго сомневалась, стартовать или нет»
27 сентября, 09:30
Главные новости
Чемпионат России по летнему биатлону. Латыпов, Халили, Поварницын, Бажин, Поршнев выступят в индивидуальной гонке
1сегодня, 14:51
Чемпионат России по летнему биатлону. Шевченко, Халили, Резцова, Сливко, Миронова, Казакевич пробегут индивидуальную гонку
1сегодня, 14:31
Григорий Родченков: «FIS и IBU в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов»
29сегодня, 12:20
Нуждов о китайских биатлонистах на Кубке МЛКБ: «Рассчитываем, что они приедут. Каждый год ведутся переговоры, мы продвинулись в этом вопросе»
сегодня, 10:07
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском
сегодня, 09:59
Лига клубного биатлона пройдет 22-23 ноября в Хантах, сообщил Нуждов: «Надеемся, в этом году к нам присоединится команда из Китая»
сегодня, 05:55
«Наши ожидания – это наши проблемы. Я думаю, что все останется как есть». Губерниев о предстоящем исполкоме МОК
5вчера, 13:13
Эрик Перро: «У меня хорошие шансы выиграть общий зачет Кубка мира. Это тот вызов, которого я с нетерпением жду»
98 сентября, 13:24
Магдалена Нойнер рассказала, что ее преследовал сталкер: «Я знала, что он был рядом с домом каждую ночь»
237 сентября, 16:15
Летний биатлон. Чемпионат Германии. Пройс и Штрелов выиграли гонки преследования, Хеттих-Вальц и Фрацшер – 2-е, Кастль и Наврат – 3-и
7 сентября, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28