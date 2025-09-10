Наталия Шевченко: «Даже если придется провести весь сезон в России, хочется быть в феврале в лучшей форме, чтобы год запомнился хотя бы этим»

Биатлонистка Наталия Шевченко высказалась о возможном допуске на Олимпиаду.

– Мысль о том, что от нашей страны могут быть допущены к Играм в лучшем случае только две спортсменки, – это дополнительная мотивация или стресс, который мешает?

– Какого-то сильного стресса здесь вообще нет, потому что понимаю: не от меня будет зависеть, скорее всего, это выбор спортсменов. Либо это будет по приглашению от IBU, как на Играх в Пхёнчхане, либо по решению тренерского совета. Конечно же, я надеюсь, что по уровню своих результатов смогу войти в число избранных, но все равно стараюсь не думать, поеду на Игры или нет.

– Мне кажется, об этом очень трудно не думать. Пашешь не жалея себя, потом включаешь телевизор, а там Дима Губерниев: «Никакой Олимпиады у биатлонистов не будет!». Давит же на психику?

– На самом деле, не так сложно от всего этого абстрагироваться. От меня, от моей готовности, состояния здоровья зависит только то, буду я показывать результат или нет. Поэтому все мысли только об этом. <...>

– Если говорить о тренировках в целом, по сравнению с прошлым сезоном их характер хоть немного изменился?

– Не сильно. Мы стали побольше делать функциональной работы, силовой, да и настрой какой-то другой немного появился.

– Видимо, это все-таки как-то связано с тем, что сезон – олимпийский?

– Да, наверное. Все хотят показать результат, независимо от того, будут Олимпийские игры для нас или нет, все серьезно готовятся. Даже если придется провести весь сезон в России, все равно ведь хочется быть в феврале в лучшей форме, чтобы год запомнился хотя бы этим, – сказала Шевченко.