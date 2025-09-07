  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Наталия Шевченко: «В первую очередь горжусь, что доехала до финиша. Долго сомневалась, стартовать или нет»
Наталия Шевченко: «В первую очередь горжусь, что доехала до финиша. Долго сомневалась, стартовать или нет»

Наталия Шевченко сомневалась, нужно ли ей стартовать в пасьюте в Сочи.

Биатлонистка выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи.

– В первую очередь горжусь, что доехала до финиша. Хоть стрельба и оставляет желать лучшего, я грамотно провела гонку, и повезло, что девчонки сзади тоже ошибались. Это позволило мне победить.

– Когда было очень тяжело?

– Сразу, на пристрелке, ха-ха. Долго сомневалась, стартовать или нет, но хорошо, что все получилось, – сказала Шевченко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
