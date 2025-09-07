Анастасия Халили: «В пятницу чувствовала себя очень плохо. Инфекция, которая гуляет в Сочи, коснулась многих спортсменов и специалистов»

Анастасия Халили рассказала об инфекции, которая затронула биатлонистов в Сочи.

В Сочи проходит этап Кубка Содружества по биатлону.

«В день мужского спринта (в пятницу) чувствовала себя очень плохо. Не хочу вдаваться в подробности, но, наверное, та инфекция, которая здесь гуляет, коснулась многих спортсменов и специалистов.

Сейчас по субъективным ощущениям чувствую себя неплохо, но вопрос, как это сказалось на моей функциональной готовности», – сказала Халили.