Анастасия Халили: «В пятницу чувствовала себя очень плохо. Инфекция, которая гуляет в Сочи, коснулась многих спортсменов и специалистов»
Анастасия Халили рассказала об инфекции, которая затронула биатлонистов в Сочи.
В Сочи проходит этап Кубка Содружества по биатлону.
«В день мужского спринта (в пятницу) чувствовала себя очень плохо. Не хочу вдаваться в подробности, но, наверное, та инфекция, которая здесь гуляет, коснулась многих спортсменов и специалистов.
Сейчас по субъективным ощущениям чувствую себя неплохо, но вопрос, как это сказалось на моей функциональной готовности», – сказала Халили.
