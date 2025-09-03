Анастасия Халили о работе над стрельбой: «Получился большой «настрел». Наверное, в два раза больше, чем прошлым летом»

Биатлонистка Анастасия Халили рассказала об активной работе над стрельбой летом.

С 4 по 7 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества.

«На тренировках все получается, посмотрим, что я натренировала, но методика совершенно другая, другой подход. Получился большой «настрел». Наверное, в два раза больше, чем я стреляла прошлым летом.

Даже есть небольшая усталость от стрельбы. Надеюсь, что на этой усталости мне удастся хорошо отработать здесь и в Чайковском», – сказала Халили.