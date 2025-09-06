  • Спортс
  Динара Смольская: «До появления сына у меня не было проблем со спортивной злостью. Думаю, это качество вернется, как только нам разрешат выступить на Олимпиаде»
Динара Смольская: «До появления сына у меня не было проблем со спортивной злостью. Думаю, это качество вернется, как только нам разрешат выступить на Олимпиаде»

Белорусская биатлонистка Смольская рассказала, как на нее повлияло рождение сына.

— Вы пережили непростой период в женской сборной, в том числе связанный с острым соперничеством с Анной Солой. Она была для вас сильным раздражителем?

— Наверное, подобные проблемы неизбежны, когда в команде появляются два лидера. Но в этом даже был плюс. Мы соперничали друг с другом, мы соперничали с остальными. Это помогало лучше настраиваться на гонки, иначе говоря, приносило не только отрицательные эмоции, но и какие-то более высокие результаты.

Конечно, психологически приходилось нелегко, но меня это сильно не отвлекало. Я понимала, что энергия может легко уйти не в то русло, если поддаться эмоциям.

— А вообще вы по-спортивному злой человек?

— Эту тему, кстати, мы не так давно обсуждали с Антоном. Я сказала ему, что после рождения ребенка у меня реально пропала какая-то внутренняя злость. Условно говоря, меня спрашивают, почему на финишном круге я не смогла за кого-то зацепиться, обогнать, а я реально понимаю, что в голове у меня уже все мысли не столько о борьбе, сколько о том, что на финише меня ждет сын.

До его появления на свет у меня вообще не было проблем со спортивной злостью. Я могла похихикать с девчонками, но выходила на старт, и меня ничего не могло отвлечь от задачи.

Думаю, это качество вернется, как только нам разрешат выступить на Олимпиаде, — сказала Динара Смольская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
