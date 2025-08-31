Йоханнес Бо после победы в гонке легенд City Biathlon: «Больше всего мне будет не хватать возможности выступать перед тысячами зрителей»
Йоханнес Бо рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры.
Сегодня норвежец выиграл гонку легенд на турнире City Biathlon по летнему биатлону в Дрездене.
«Чистая стрельба и победа! Думаю, в этом потрясающем виде спорта мне больше всего будет не хватать этой возможности выступать в гонках перед тысячами зрителей.
Увидимся в следующем году? Я на это надеюсь!» – написал 32-летний Йоханнес в соцсети.
Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира. Он завершил спортивную карьеру по окончании прошлого сезона.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Йоханнеса Бо
