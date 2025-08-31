  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Йоханнес Бо после победы в гонке легенд City Biathlon: «Больше всего мне будет не хватать возможности выступать перед тысячами зрителей»
0

Йоханнес Бо после победы в гонке легенд City Biathlon: «Больше всего мне будет не хватать возможности выступать перед тысячами зрителей»

Йоханнес Бо рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры.

Сегодня норвежец выиграл гонку легенд на турнире City Biathlon по летнему биатлону в Дрездене.

«Чистая стрельба и победа! Думаю, в этом потрясающем виде спорта мне больше всего будет не хватать этой возможности выступать в гонках перед тысячами зрителей.

Увидимся в следующем году? Я на это надеюсь!» – написал 32-летний Йоханнес в соцсети.

Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира. Он завершил спортивную карьеру по окончании прошлого сезона.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Йоханнеса Бо
logoсборная Норвегии
City Biathlon
летний биатлон
logoЙоханнес Бо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
сегодня, 14:30
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
1сегодня, 14:28
Йоханнес Бо: «Возможно, мы с Тарьеем вернемся, чтобы выступить на Олимпиаде»
38сегодня, 11:43
Фийон-Майе упустил победу на City Biathlon, приветствуя зрителей на финише. Он не заметил, как его догнал Перро
13вчера, 23:00Фото
City Biathlon Dresden. Йоханнес Бо выиграл гонку легенд, Перро и Лие победили в масс-стартах, Фийон-Майе и Кноттен – 2-е, Фак и Тодорова – 3-и, Жанмонно – 6-я
вчера, 16:02
Летний биатлон. Чемпионат Италии. Джакомель и Пасслер победили в гонках преследования, Минккинен – 2-я, Тандревольд – 29-я
вчера, 11:47
Летний биатлон. Чемпионат Италии. Джакомель и Шельцхорн выиграли спринты, Хофер – 2-й, Минккинен – 3-я, Тандревольд – 33-я
вчера, 07:26
Журова о недопуске биатлонистов к Милану-2026: «МОК и IBU показывают друг на друга – «не я виноват»
430 августа, 15:29
Кентен Фийон-Майе: «Стрельба была моим слабым местом в прошлом сезоне. Постепенно решаем это»
30 августа, 08:39
Решение по апелляции экс-главы IBU Бессеберга в деле о коррупции вынесут 2 сентября
30 августа, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28