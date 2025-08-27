Во Франции назовут улицу в честь Кентена Фийона-Майе

В честь французского биатлониста Кентена Фийона-Майе назовут улицу.

С таким предложением выступил мэр французского города Шампаньоль Ги Сайяр.

Шампаньоль находится в департаменте Юра, в городе проживает около 8000 человек. Фийон-Майе родился и вырос в Сен-Лоран-ан-Гранво, который расположен в нескольких километрах.

«Для меня это большая честь. Я тронут общественным признанием. Это останется с нами на всю жизнь. Для меня это много значит», – сказал Фийон-Майе.

Спортсмену 33 года, он является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным призером Игр, шестикратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира сезона-2021/22.