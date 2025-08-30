Решение по апелляции экс-главы IBU Бессеберга в деле о коррупции вынесут 2 сентября

Вердикт по апелляции Андерса Бессеберга огласят 2 сентября.

С 1993 по 2018 год норвежец занимал пост президента Международного союза биатлонистов (IBU ).

В апреле 2024-го норвежский суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU. В частности, функционера обвинили в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг с проститутками, охотничьих туров в Россию, Австрию и Чехию.

Бессеберг обжаловал решение суда, слушания по апелляции начались 23 апреля 2025 года.

«Апелляционный суд вынесет решение по этому делу во вторник, 2 сентября 2025 года, в 14:00 (15:00 – по московскому времени). Вердикт не будет оглашен в суде, а будет направлен сторонам сразу после вынесения», – объявил Апелляционный суд Боргартинга.

