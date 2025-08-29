Виктор Майгуров: «Впервые за 12 лет биатлон вернется на олимпийские трассы Сочи. Это, пожалуй, главная фишка соревнований СБР в предстоящем сезоне»

Майгуров назвал соревнования в Сочи «главной фишкой» следующего сезона.

«Независимо от участия или неучастия наших биатлонистов в Олимпийских играх в Италии, в феврале впервые за 12 лет биатлон вернется на олимпийские трассы Сочи.

Удивительно, но для целого поколения наших молодых спортсменов этот этап Кубка Содружества станет первыми в карьере зимними стартами на высоте в горах.

Это, пожалуй, главная фишка соревнований СБР в предстоящем сезоне, которую ждут и сами спортсмены, и тренеры, и специалисты. А зрелищность сезонов пусть определяют болельщики и журналисты», — сказал глава СБР Виктор Майгуров.