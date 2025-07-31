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Губерниев об отмене сбора в Антхольце: «А Майгуров, который очень долго был первым вице‑президентом IBU, не может подключить связи? Чего дремлет наш СБР?»

Дмитрий Губерниев обратился к СБР после отмены сбора биатлонистов в Италии.

Тренер сборной России Артем Истомин ранее заявил, что сбор его группы в Антхольце отменен по просьбе итальянской стороны.

«Значит, итальянская сторона находится под давлением. У нас с ними всегда были прекрасные отношения, в Антхольце мы чувствовали себя как дома. Наверное, сейчас понятно, со стороны каких людей идет давление – могут быть представители недружественных стран, скандинавское лобби.

Как бы там ни было, надо быть готовым к подобному. Может, найти какой‑то другой вариант тренировок в Италии? Необязательно ехать в Антхольц, можно во Францию, Швейцарию. Если есть виза, то вопрос только в том, что нас могут не пустить на стадион. Надо договариваться. Своя рука – владыка.

Лыжникам в этом смысле значительно проще. Можно приехать в любое итальянское место и там тренироваться, а биатлонистам нужно стрельбище, а еще где‑то нужно брать оружие.

Мы знаем, что супруги Халили тренировались и планируют тренироваться за границей. Тут вопрос договороспособности. Хочется спросить: а Майгуров, который очень долго был первым вице‑президентом Международного союза биатлонистов (IBU), не может подключить связи? Если они есть у Виктора Викторовича. Вот Нуждов своих спортсменов отправил, договорился. А чего дремлет наш Союз биатлонистов России (СБР)?

Надо решать вопросы потоньше, через МИД, а Виктор Викторович может позвонить только Паку, а не Марии Захаровой. Если попросят меня, я договорюсь с разными людьми, которые помогут нашей сборной. СБР, надо быть змеевиднее», – сказал комментатор Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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Артем Истомин
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
logoАлександр Пак
logoВиктор Майгуров
Антхольц
стадион Антхольц
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