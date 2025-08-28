Юрий Каминский: «У ребят есть вопросы по экипировке. Часто меняют комбинезоны, куртки холодные»

Каминский заявил, что российские биатлонисты жалуются на холодные куртки.

С 2022 года экипировщиком сборной России по биатлону является компания «ТС-Спорт».

«У ребят есть вопросы по экипировке, спрашивают. Насколько я знаю, ребята часто меняют комбинезоны, куртки холодные. По сравнению с тем, что у нас было раньше, эта хуже. Нам выдали, мы носим», – сказал тренер сборной России Юрий Каминский.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что к нему не обращались с вопросами об экипировке.

«Вопросов от спортсменов и тренеров на качество экипировки в мой адрес не поступало. Многие тренеры, в частности Владимир Владимирович Брагин из юниорской команды, считают, что качество экипировки улучшается год от года», – отметил Майгуров.

Дмитрий Губерниев: «Биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку! Экипа нынешняя – полное говно!»