0

Наталья Шевченко: «Сократила время на изготовке до первого выстрела. Уже получается стрелять меньше 30 секунд»

Биатлонистка Наталья Шевченко рассказала об успехе в работе над стрельбой.

«Сократила время на изготовке до первого выстрела. Уже получается стрелять меньше 30 секунд. По сути, для меня это успех.

Это резерв для роста. Если я буду тратить на рубеж 26–28 секунд, то это будет очень хорошо», – рассказала Наталья Шевченко.

