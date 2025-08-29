Наталья Шевченко: «Сократила время на изготовке до первого выстрела. Уже получается стрелять меньше 30 секунд»
Биатлонистка Наталья Шевченко рассказала об успехе в работе над стрельбой.
«Сократила время на изготовке до первого выстрела. Уже получается стрелять меньше 30 секунд. По сути, для меня это успех.
Это резерв для роста. Если я буду тратить на рубеж 26–28 секунд, то это будет очень хорошо», – рассказала Наталья Шевченко.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
