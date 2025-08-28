Директор IBU по коммуникациям о возможном восстановлении ОКР: «Отстранение СБР от IBU было принято независимо от решений МОК в марте 2022»

В IBU высказались о возможном восстановлении статуса ОКР.

Международный олимпийский комитет (МОК) в 2023 году временно отстранил Олимпийский комитет после того, как в состав ОКР были приняты олимпийские советы ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК в сентябре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса ОКР.

«IBU не будет спекулировать на решениях исполкома МОК, которые могут быть приняты или не приняты.

Но, пожалуйста, заметьте, что отстранение СБР от IBU было принято независимо от решений МОК в марте 2022 года и подтверждено конгрессом IBU в том же году, то есть за год или даже за полтора года до отстранения ОКР МОК», – заявил директор IBU по коммуникациям Кристиан Винклер.

Членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) было приостановлено в марте 2022 года.