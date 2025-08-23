Дмитрий Васильев: «Тихонов – номер один в нашем биатлоне. Среди женщин можно назвать Резцову»
– Кого вы могли бы назвать самым выдающимся биатлонистом в истории России?
– Номер один в нашем биатлоне – это Александр Иванович Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион. Еще я бы назвал Анатолия Алябьева. В 29 лет, казалось, карьера уже была на грани, а он попал в сборную и стал двукратным олимпийским чемпионом.
Также отмечу Сергея Чепикова. Правда, на взлете своей карьеры в биатлоне он сделал одну глупость, когда ни с того, ни с сего перешел в лыжи. В лыжных гонках Чепиков проявил себя невнятно. Но затем вернулся в биатлон и завоевал еще одну олимпийскую медаль – на Играх в Турине. Чепиков зря потратил время, он мог быть значительно титулованнее и известнее, чем он есть на сегодняшний день.
Среди женщин тяжелее выбрать. У нас было много хороших биатлонисток, но выделить самую выдающуюся сложно. Можно назвать Анфису Резцову, она быстро взлетела в биатлоне, хотя изначально специализировалась на лыжных гонках. Она трехкратная олимпийская чемпионка – две медали в биатлоне, одна в лыжах. Это выдающийся результат, непросто стать олимпийской чемпионкой в двух видах спорта. Все остальные наши биатлонистки более-менее равны по своим достижениям, – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.