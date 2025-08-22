Колосков о ситуации с лыжами в сборной: «Основной состав команды сохранил контракты с производителями, положенный по договору инвентарь у спортсменов есть»

Смазчик биатлонной сборной рассказал о ситуации с инвентарем в условиях санкций.

– Какова сейчас ситуация с лыжами у спортсменов сборной России? Условно, если сейчас отстранение будет снято, есть ли у наших парней и девушек новый инвентарь?

– Сейчас, конечно, ситуация посложнее стала. Но основной состав команды все равно сохранил контракты с теми производителями, на марках которых они выступают, положенный по договору инвентарь у спортсменов есть. Его качество может быть не совсем такое же, как у наших соперников, но если мы вернемся, этот вопрос будет быстро решен.

– С теми, кто уже выступал на международных стартах и засветился на глазах «фирмачей», все понятно. А как быть с теми, кто сейчас в основном составе, но про Кубок мира только слышал?

– Во-первых, помогают регионы, которые приобретают лыжи. Во-вторых, у СБР есть определенное количество командных лыж, которые собирали не один год. Эти лыжи тоже работают. Плюс мы всегда можем договориться с ребятами, чтобы дали лыжи девочкам, и наоборот. Из любой ситуации можно найти выход. <...>

– После отстранения сборной России от международных стартов у сервиса работы стало больше или меньше?

– Намного больше! Раньше в гонке Кубка мира могли по шесть человек стартовать максимум. То есть самый напряженный день, когда все 12 выходили на старт. А сейчас мы готовим лыжи в один день для 20 ребят и для 15 девочек. Вот и сравнивайте. На одного сервисера приходится по 4-5 спортсменов, а у кого-то даже 6, – сказал Михаил Колосков.