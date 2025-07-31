Ростовцев об отмене сбора группы Истомина в Антхольце: «Политического подтекста в решении итальянской стороны я не вижу»

Ростовцев не считает политическим решение об отмене сбора биатлонистов в Италии.

Тренер российских биатлонистов Артем Истомин ранее заявил, что сбор его группы в Антхольце отменен по инициативе итальянской стороны.

«Отмена сбора в Италии? Конечно, очень жаль, что так получилось. Мы поддерживали идею таких тренировок, тем более на олимпийской трассе. Нам долго говорили «да», в итоге сказали «нет». План Б у нас всегда был, потому что мы понимали, что ситуация не стопроцентная. Неприятно, что так получилось, но это не смертельно.

Политического подтекста в решении итальянской стороны я не вижу. Сейчас существует такое отношение к российскому биатлону, это общая ситуация. Не считаю, что это как-то отдаляет наше возвращение. Понятно, что не все рады его перспективам, но таковы реалии. Мы спокойно к ним относимся и работаем в существующих обстоятельствах.

У нас нет намерений полностью отказаться от тренировок в Европе. Мы стараемся максимально подготовить команду и, если в Италии или Австрии условия лучше, чем в России, то почему бы туда не поехать. У нас нет такой высоты, как там, а в остальном и у нас все нормально. Да, хотелось бы потренироваться там, но сегодня такие условия», – сказал вице-президент Союза биатлонистов России.