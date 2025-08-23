0

Пащенко, Иванов и Вьюхин перешли в команду Челябинской области

Биатлонисты Пащенко, Иванов и Вьюхин перешли в сборную Челябинской области.

Об этом рассказал президент региональной федерации биатлона Александр Бондаренко.

«Наша команда получила большое усиление. Мы планируем выступать полным составом с участием наших спортсменов и легионеров из других регионов, занимать места в десятке, а задачей максимум будет призовое место на одном из этапов Кубка России или на чемпионате России.

Также у нас полностью обновился тренерский состав. Главный тренер у нас Дмитрий Олегович Шаклеин, тренер мужской команды Алексей Волков. Ее состав пополнили Петр Пащенко, Дмитрий Иванов и Дмитрий Пересецский из Югры, Андрей Вьюхин из Тюменской области и Никита Гришин из Мордовии», – сказал Бондаренко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
переходы
Дмитрий Шаклеин
logoсборная России
Дмитрий Иванов
Дмитрий Пересецкий
Никита Гришин
Андрей Вьюхин
logoПетр Пащенко
logoАлексей Волков
