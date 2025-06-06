Серохвостов о переходе в сборную Югры: «Причина лежит на поверхности – это финансирование. Большую часть затрат на подготовку я покрывал личными средствами»

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о причинах перехода в сборную ХМАО-Югры.

«Осознание того, что я уже попал в команду Югры, пришло сразу, как только все обсудили с руководством команды. После сезона была большая уверенность, что перейду в другую команду, и ничего не могло мне помешать. Причина лежит на поверхности – это финансирование, которое мне оказывал регион.

Большую часть затрат, которая уходила на мою подготовку, я покрывал личными средствами. С каждым годом все дорожает, а вот зарплата не растет. Ханты-Мансийский автономный округ – это регион, который дает возможности себя реализовывать без ограничений на инвентарь, патронов и прочие необходимые условия подготовки.

Вливаться в команду мне особо не нужно, ведь я давно со всеми знаком. С Алексеем Вагиным мы были в составе юниорской сборной России, с Никитой Поршневым работали в группе Юрия Каминского, то есть с лидерами югорской команды я очень хорошо знаком, думаю в эстафетных гонках проблем не будет.

С более молодыми парнями еще успеем познакомиться, но думаю, там тоже ничего не составит проблем. Надеюсь, что смогу только усилить итак далеко не слабую команду Югры и у нас будут только первые места. Конечно, еще команда Московской области тоже сильная, но это даже хорошо, когда есть конкуренция.

Сейчас подготовку прохожу неофициально в группе Артема Истомина , то есть езжу с ними на сборы за счет Центра спортивной подготовки сборных команд Югры и готовлюсь самостоятельно. Мы вместе с Артемом Евгеньевичем составляем план подготовки.

В Чайковском недавно совсем завершили втягивающий тренировочный сбор, который сложился для меня очень плодотворно без болезней и травм. Через несколько дней полетим в Сочи на довольно длительный сбор, где уже будет больше интервальных работ», – сказал Серохвостов .