  • Михаил Колосков: «У нас есть «чистые» лыжи, проверяем на них работу парафинов без фтора, сравниваем наши и иностранные»
Михаил Колосков: «У нас есть «чистые» лыжи, проверяем на них работу парафинов без фтора, сравниваем наши и иностранные»

Сервисмен сборной России по биатлону рассказал о тестировании лыж без фтора.

– Вы уже четверть века в подготовке лыж – до биатлона была и лыжная сборная. Чувствуется ли какой-то вред от фтора, который у нас по-прежнему разрешен?

– На своем здоровье, тьфу-тьфу, я этого не почувствовал пока. Дай бог и не почувствую. Но никто и не доказал, что фтор полезен. Безусловно, это вредно. Все впитывается в кожу, в волосы, во все тело. У нас весь трак фтором пропитан, вряд ли это положительно сказывается. Хотя мы потом на свежий воздух выходим, может, и выгоняем все из себя.

– В России фтор разрешен. Подготовка лыж по-прежнему идет с использованием фторсодержащих материалов?

– Да, все так. Вроде бы Минспорт в приказном порядке хотел все запретить, но пока нет. У нас есть «чистые» лыжи, мы проверяем на них работу парафинов без фтора, сравниваем наши и иностранные. Руководитель сервис-бригады Саша Печерский с ребятами в Италию недавно гонял, тестировал лыжи и средства их подготовки. Так что когда нас допустят, мы будем готовы. Просто нам потребуется немного больше времени, чем другим командам, – сказал Михаил Колосков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: СБР
