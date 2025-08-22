Михаил Колосков: «Гараничев и Дербушева – спортсмены, с которыми невероятно легко работать. А вот с Бабиковым очень непросто – он вроде бы то доверяет тебе, то нет»

Сервисмен сборной по биатлону рассказал, с кем из спортсменов сложно работать.

– Кого из спортсменов можно назвать идеальным в плане отношения к сервису?

– Я уже очень давно в команде и работал со множеством спортсменов. Самый идеальный – Женя Гараничев. А из девочек – Тома Воронина (сейчас – Дербушева ). Это такие спортсмены, с которыми невероятно легко работать. Они все понимают, у них всегда хорошее настроение, с ними все и всегда было отлично.

А есть требовательные, которые тебе очень долго по каким-то причинам не доверяют, но потом тает лед. Еще отметил бы из тех, с [кем] легко, Ивана Черезова и Альбину Ахатову , профессионалов до мозга костей. А вот с Антоном Бабиковым очень непросто – он вроде бы то доверяет тебе, то нет. <...>

– Часто спортсмены говорят спасибо? Или многие относятся к вашей работе как к должному?

– Это от воспитания зависит. Бывают такие спортсмены, которые всегда скажут спасибо, даже если не особо довольны лыжами. Они понимают, что мы не на печи лежали, а старались для них, вставали в 6 утра и откатывали массу лыж.

Я скажу так – никогда в нашем боксе не было такого, чтобы кто-то из спортсменов швырял лыжи в стену и позволял себе грубые слова в адрес сервиса. Но есть и такие, кто относится к сервису как к прислуге. А как относятся к прислуге? Просто не замечают. Были и такие, кто говорил – ваше дело лыжи мазать и никуда не лезть больше. Но таких было немного.

– Насколько настроение сервисеров зависит от поведения даже не спортсменов, а тренеров?

– Сильно зависит, конечно. Вот Владимир Александрович Аликин вне зависимости от результатов всегда находил добрые слова, прекрасно чувствовал, как поднять нам настроение. То же самое могу сказать про Николая Петровича Лопухова. Контакт с ними был идеальным.

А вот иностранцы, Вольфганг Пихлер и Рикко Гросс, нам не доверяли. Постоянно что-то проверяли, до мелочей докапывались. Но расстались мы и с тем, и с другим без камня за пазухой. Они признали, что были неправы, что не доверяли российскому сервису, а мы работали прекрасно. Уверен, что если мы сейчас с ними встретимся, то общение будет именно дружеским, – сказал Михаил Колосков.