Васильев о Йоханнесе Бо: «В футболе справки о терапевтических исключениях ему никак не помогут»
Дмитрий Васильев заявил, что справки о ТИ не помогут Йоханнесу Бо в футболе.
Ранее стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Бо заключил контракт с футбольным клубом «Вингер» из шестого дивизиона чемпионата Норвегии.
«В футболе справки о терапевтических исключениях ему никак не помогут, поэтому рассчитывать на выдающиеся результаты вряд ли придется. А так может хоть пинг-понгом заняться – это его личное дело.
Но действительно маловероятно, что он вернется в биатлон. Для того, чтобы заканчивать карьеру за год до Олимпийских игр, нужна веская причина. Можно только догадываться, но нельзя исключать, что это связано с допингом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
