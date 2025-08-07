  • Спортс
  • Васильев о Йоханнесе Бо: «В футболе справки о терапевтических исключениях ему никак не помогут»
15

Васильев о Йоханнесе Бо: «В футболе справки о терапевтических исключениях ему никак не помогут»

Дмитрий Васильев заявил, что справки о ТИ не помогут Йоханнесу Бо в футболе.

Ранее стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Бо заключил контракт с футбольным клубом «Вингер» из шестого дивизиона чемпионата Норвегии.

«В футболе справки о терапевтических исключениях ему никак не помогут, поэтому рассчитывать на выдающиеся результаты вряд ли придется. А так может хоть пинг-понгом заняться – это его личное дело.

Но действительно маловероятно, что он вернется в биатлон. Для того, чтобы заканчивать карьеру за год до Олимпийских игр, нужна веская причина. Можно только догадываться, но нельзя исключать, что это связано с допингом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
