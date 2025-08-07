  • Спортс
Йоханнес Бо заключил контракт с футбольным клубом из шестого дивизиона чемпионата Норвегии

Йоханнес Бо заключил контракт с футбольным клубом.

Бо – пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира по биатлону. Он завершил карьеру после сезона-2024/25. 

Экс-биатлонист объявил о подписании контракта с клубом «Вингер», выступающим в шестом дивизионе чемпионата Норвегии. 

«Поехали! Новый клуб, завтра первый матч», – написал Йоханнес в соцсети, указав сумму трансфера – 80 евро.

Как сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации, Бо выступает на позиции полузащитника.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Йоханнеса Бо
