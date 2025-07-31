Стурла Хольм Лагрейд: «Я уже в списке 10 лучших биатлонистов всех времен по количеству побед. Меня потрясает, как многого я достиг за эти годы»
Стурла Хольм Лагрейд заявил, что его поражают собственные достижения в биатлоне.
– Как думаешь, получаешь ли ты заслуженное признание, учитывая твои достижения?
– Э-э, я не знаю. Кажется, я не особо привлекаю к себе внимание. Я увидел список десяти лучших биатлонистов всех времен по количеству побед – и я уже был в этом списке. Меня потрясло то, как многого я достиг за эти годы.
– Но ты не думаешь об этом посреди сезона?
– Нет, но теперь думаю. Йоханнес (Бо) был впереди всех. По сравнению с ним, конечно, все кажутся маленькими. Я был хорошим вторым номером. Теперь я хочу быть номером один, – сказал норвежец, в прошедшем сезоне ставший обладателем Кубка мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Dagbladet
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