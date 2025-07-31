Пресс-атташе СБР: «Дальмайер в России ценили не только как выдающуюся спортсменку, но и как человека, чей талант и характер вызывали искреннее уважение»

Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с гибелью Дальмайер.

Накануне стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка немка Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

«Узнав о трагической гибели Лауры Дальмайер, СБР направил официальные соболезнования Немецкой лыжной ассоциации (Deutscher Skiverband). Вместе с письмом мы передали несколько искренних сообщений от российских болельщиков – чтобы коллеги из Германии знали: Лауру в России ценили не только как выдающуюся спортсменку, но и как человека, чей талант и характер вызывали искреннее уважение.

Этот жест – не просто формальность. Даже в непростые для международного спорта времена важно помнить, что за всеми противоречиями остаются общечеловеческие ценности и подлинное уважение к тем, кто этого заслуживает», – сказал руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.