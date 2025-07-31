Васильев о гибели Дальмайер: «Это большая трагедия не только для немецкого спорта, но и для всего мира»

Дмитрий Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью Лауры Дальмайер.

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону попала под камнепад в горах Пакистана. Ей был 31 год.

«Гибель любого человека – это трагедия. К сожалению, так получилось с Лаурой . Она же была двукратной олимпийской чемпионкой. На самом деле многих спортсменов, которые росли в горах, приобщают к альпинизму. Жаль, что ее не смогли спасти. Это большая трагедия не только для немецкого спорта, но и для всего мира.

Выражаю соболезнования всей немецкой федерации биатлона, ее родным и близким. Несмотря на то что она была нашей соперницей, в таких случаях национальность уходит на второй план. Такие люди не принадлежат одной стране. Они уникальные и показывают пример всему человечеству. Дальмайер была выдающейся спортсменкой», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев .

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин