Губерниев о Дальмайер: «Однажды она помогла мне в мюнхенском аэропорту, возникли проблемы на паспортном контроле. Пограничники спрашивали: ты кто? В ответ я показал совместное фото с Лаурой»

Губерниев вспомнил, как прошел немецкий паспортный контроль благодаря Дальмайер.

30 июля стало известно, что немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

«Для меня это очень горькая новость, Лаура Дальмайер – часть моей жизни. Я комментировал все ее победы, она выросла на моих глазах. Лаура безумно любила горы, она была и у нас на Эльбрусе. Для нее, как по Высоцкому, лучше гор могли быть только горы.

В эфирах я называл Дальмайер «альпинистка моя, скалолазка моя». Она была гидом, инструктором, занималась альпинизмом и скалолазанием профессионально. Это огромная трагедия для всей биатлонной семьи и большая потеря для всех нас.

Однажды Дальмайер помогла мне в мюнхенском аэропорту. У меня возникли проблемы на паспортном контроле – не было немецкой визы, но была чешская вроде бы. Меня пограничники начали спрашивать: ты кто? Отвечаю, что я комментатор биатлона. Спрашивают, кого я знаю из биатлонистов. В ответ я показал главному пограничнику совместное фото с Дальмайер. Говорю: дружим мы с ней. Пограничник обалдел и сказал: проходи, ты наш человек», – поделился воспоминаниями Дмитрий Губерниев .

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин