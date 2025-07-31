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Александр Тихонов: «Дальмайер – отличная спортсменка, одна из великих, которую будут помнить всегда»

Александр Тихонов назвал великой немецкую биатлонистку Лауру Дальмайер.

30 июля стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

«Это просто ужас, просто ужас. Отличная спортсменка, одна из великих, которую будут помнить всегда. Печально, конечно, что все так закончилось, но она любила покорять вершины. К сожалению, эта стала для нее последней», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Odds.ru
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