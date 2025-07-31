Домрачева о Дальмайер: «Лаура навсегда останется в памяти и в сердцах своих коллег и поклонников биатлона как яркая и настоящая девушка»
Дарья Домрачева высказала соболезнования в связи со смертью Лауры Дальмайер
«Такая невероятно печальная и шокирующая новость…
Лаура навсегда останется в памяти и в сердцах своих коллег и поклонников биатлона как яркая и настоящая девушка…» – написала четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Дарьи Домрачевой
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