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Резцова о белорусах на российских стартах: «Если они победили, то почему за них мы получаем медали? Какой стимул тогда для победы? Нужно менять регламент»

Резцова высказалась об участии белорусских биатлонистов в российских турнирах.

– Одна из проблем, которую отмечает общественность – нет призовых медалей для белорусских спортсменов. Насколько это справедливо?

– Тут дело не в справедливости, а в организации. Если мы официально допускаем белорусов бегать с нами, то будьте добры, уважайте их. Если они победили, то почему за них мы получаем медали? Это странно!

Еще непонятная ситуация: на Кубке России вы даете им медали, а на чемпионате – нет. Либо не допускайте их вообще, либо ставьте им условия. Но когда проходит два награждения, слушаем два гимна, одним дают медали, а другим нет – странно.

Русские дают свои медали белорусам. Не должно быть такой ситуации, чтоб у человека был выбор: отдать медаль или нет. Да, есть спортсмены, у которых таких медалей куча и им все равно, отдать или нет: будет просто красивый жест.

Но тебя ставят перед фактом: отдавать медаль или нет. После этого люди будут хейтить тебя за твой выбор. Спортсмен оказываются на границе между правильным и неправильным выбором.

Пусть четко скажут: если белорусы бегают, то пусть им дают официальные медали. А если нет, то мы их не награждаем и не берем в протоколы. Никто из русских бы не сказал слово, если бы награждали белорусок. Зато было бы честно!

– Должны менять регламент?

– Это будет правильно. Как минимум, русские будут стараться обыгрывать белорусов, а не как сейчас. Мы бежим эстафету и знаем, что если белорусы впереди, то медаль все равно у нас. Какой стимул тогда для победы? Стимула нет. Если они наши соперники, то должны ими оставаться до конца, – сказала двукратный призер Олимпиады-2022 Кристина Резцова. 

«Биатлон продолжает позориться». Белорусам не вручают медали ЧР – почему?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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