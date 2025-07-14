Кристина Резцова: «Основная масса биатлонистов бегает за деньги – это нормально, сильная мотивация. Призовые в России сопоставимы с международными стартами»

Резцова заявила, что большинство биатлонистов в России соревнуется ради денег.

– Нынешних призовых в российском биатлоне достаточно для того, чтобы держать мотивацию?

– Для российских стартов – да. Я бы немного перераспределила, чтобы было равенство в призовых на Кубках России и Содружества . Нам Кубок России нужен для общего зачета. Основная масса спортсменов бегает за деньги – это нормально, сильная мотивация. Раньше вообще не было призовых, сейчас по сравнению с тем, что было, ощутимая разница.

– Эти цифры похожи на то, сколько платят на международной арене?

– Нельзя сравнить как конкуренцию, так и призовые. На Кубке мира большие призовые – по нашему курсу полтора миллиона рублей. У нас меньше цифры, но и конкуренция меньше. Если бы мы бегали на международных стартах, вряд ли кто-то постоянно занимал первые места, так что плюс-минус, наверное, сопоставимые цифры, – сказала двукратный призер Пекина-2022 Кристина Резцова.