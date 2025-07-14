Резцова о российском биатлоне: «Нет роста, потому что нет конкуренции. Когда соревнуешься с сильнейшими, пытаешься до них дорасти»

Резцова заявила, что российские биатлонисты отстают от иностранцев в стрельбе.

– Российский биатлон сохранил уровень за три года?

– Очень сложно сказать. У нас разные трассы и разные подготовки лыж. Большие различия между тем, что делаем мы в России и что они делают в Европе. Мы сто процентов отстаем в скорости стрельбы и точности. Особенно если взять среднюю скорость по России – это прямо очень плохие цифры.

Есть индивидуумы, которые хорошо стреляют, например, Тамара Дербушева. Она стреляет стабильно быстро и метко. У нее очень хороший процент. Но глобально мы все стреляем очень медленно – на Кубке мира никто так не стреляет. В новом сезоне это основное, над чем надо сильно поработать.

Я не скажу, что мы стали меньше тренироваться, в функциональном плане не подсели. Но скорость стрельбы – основное, в чем мы будем проигрывать, если не подтянем этот компонент. Если скорость стрельбы не тренировать, в соревновательный период догнать конкурентов будет невозможно.

– Проблема медленной стрельбы была до 2022 года?

– Мы всегда сильно отставали. Сейчас в Европе сделали шаг вперед. Я делаю сравнение, какая скорость стрельбы была в олимпийский сезон у меня и у девушек. Даже если я спрогрессировала после этого, то они спрогрессировали еще сильнее.

Большинство в России осталось на том же уровне – это колоссальное отставание. С четырех рубежей мы проигрываем 40 секунд – догнать такое ногами нереально. Не говорю уже о том, что у них процент попаданий выше.

– Можем тогда говорить о деградации биатлона в России?

– Скорее всего, нет. Нет роста, потому что нет конкуренции. Когда соревнуешься с сильнейшими, пытаешься до них дорасти. В России можно соревноваться с лидерами. Но этого мало, чтобы поехать на международные старты, – сказала двукратный призер Олимпиады-2022 Кристина Резцова.