Губерниев о диалоге Майгурова с IBU: «Такое ощущение, что он просто им рождественские открытки присылает, а ему и спасибо не говорят»

Дмитрий Губерниев раскритиковал руководство Союза биатлонистов России.

«Помимо Елены Вяльбе, у меня много вопросов к руководству СБР. У нас сейчас происходят изменения в федерациях, в которых они давно назрели. В ФЛГР они будут, думаю, и биатлон не за горами. Вряд ли Виктор Майгуров (президент СБР) ощущает себя спокойно, выборы же скоро. Ему еще повезло, что я не буду баллотироваться на пост руководителя СБР.

Я всегда говорил, что руководство федерации должно развивать спорт в стране и презентовать нашу страну за рубежом. Во втором вопросе, если Вяльбе не котируется из-за своих слов, в случае с Майгуровым кажется, у него нет вообще никаких связей. Такое ощущение, что он просто им рождественские открытки присылает, а ему и спасибо не говорят. Никаких новостей из первых уст мы не имеем. Даже я, общаясь с совсем другими людьми, в курсе того, что происходит в IBU.

Что касается развития спорта в стране, президент федерации должен решать проблемы. Если не хватает веса встречаться с федеральными министрами или губернаторами, можно встретиться с министрами спорта регионов. С кем встречается Майгуров? Разве что с Александром Паком. Когда вы последний раз о нем слышали? Они вдвоем разве что мои слова о патронах опровергали, а все знают, что у нас с этим проблемы. С медийной точки зрения Майгуров спорт развивает, но в остальном ему надо прибавлять», – сказал Губерниев.