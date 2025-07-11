  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Губерниев о диалоге Майгурова с IBU: «Такое ощущение, что он просто им рождественские открытки присылает, а ему и спасибо не говорят»
16

Губерниев о диалоге Майгурова с IBU: «Такое ощущение, что он просто им рождественские открытки присылает, а ему и спасибо не говорят»

Дмитрий Губерниев раскритиковал руководство Союза биатлонистов России.

«Помимо Елены Вяльбе, у меня много вопросов к руководству СБР. У нас сейчас происходят изменения в федерациях, в которых они давно назрели. В ФЛГР они будут, думаю, и биатлон не за горами. Вряд ли Виктор Майгуров (президент СБР) ощущает себя спокойно, выборы же скоро. Ему еще повезло, что я не буду баллотироваться на пост руководителя СБР.

Я всегда говорил, что руководство федерации должно развивать спорт в стране и презентовать нашу страну за рубежом. Во втором вопросе, если Вяльбе не котируется из-за своих слов, в случае с Майгуровым кажется, у него нет вообще никаких связей. Такое ощущение, что он просто им рождественские открытки присылает, а ему и спасибо не говорят. Никаких новостей из первых уст мы не имеем. Даже я, общаясь с совсем другими людьми, в курсе того, что происходит в IBU.

Что касается развития спорта в стране, президент федерации должен решать проблемы. Если не хватает веса встречаться с федеральными министрами или губернаторами, можно встретиться с министрами спорта регионов. С кем встречается Майгуров? Разве что с Александром Паком. Когда вы последний раз о нем слышали? Они вдвоем разве что мои слова о патронах опровергали, а все знают, что у нас с этим проблемы. С медийной точки зрения Майгуров спорт развивает, но в остальном ему надо прибавлять», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoВиктор Майгуров
logoIBU
logoАлександр Пак
ФЛГР
logoСоюз биатлонистов России
logoЕлена Вяльбе
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о лыжном ЧР на Сахалине: «Совершенно дурацкое решение Вяльбе, которое не позволит всей стране смотреть лыжи»
338 июля, 11:35
Губерниев о выборах главы ФЛГР: «Бизнес за меня, Россия за меня, все идет по плану. Свои шансы на победу оцениваю на 100 процентов»
556 июля, 14:56
Губерниев о покупке ФЛГР тягача Volvo: «Вяльбе решила помочь зарубежному автопрому. Видимо, родину она любит только на словах»
10926 июня, 20:07
Главные новости
Путин поручил с 2026 года увеличить вознаграждения олимпийцам и их тренерам
58вчера, 17:56
Жанмонно побывала в гостях у Пройс и Шемпа в Рупольдинге
1вчера, 17:49Фото
Васильев о допуске Великой и Егорян на ЧМ: «Международная федерация фехтования подает хороший пример другим»
2вчера, 13:31
Антон Бабиков: «В моем понимании профессиональная карьера – это все без исключения гонки сезона. А не пропускать какие-то неудобные старты, рассказывая всем, что готовлюсь к Олимпиаде»
29 июля, 13:54
Антон Бабиков: «Я порой смотрю на повальное увлечение людей фотографией и недоумеваю: какой смысл сравнивать карточки свою и соседа? Ты должен смотреть на работы выдающихся фотографов»
19 июля, 13:45
Норвежская биатлонистка Анн де Беш будет выступать за Данию
29 июля, 10:14
Суд удовлетворил прошение экс-главы ЦСП и СБР Кравцова о досрочном освобождении
229 июля, 07:57
Каплина и Бурундуков поженились
47 июля, 07:50Фото
План календаря российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
7 июля, 06:00
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
137 июля, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32