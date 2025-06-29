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Йоханнес и Тарьей Бо могут стать экспертами на ТВ во время Олимпиады-2026 в Милане

Йоханнес и Тарьей Бо могут стать экспертами на ТВ во время Игр-2026 в Милане.

Норвежские биатлонисты завершили карьеру в конце сезона.

«Участвовать в Олимпийских играх – очень круто. Это уникальный момент, так что было бы интересно посмотреть на него под другим углом, без давления. Для меня такое будет впервые.

Нам уже поступили предложения (стать экспертами на ТВ – Спортс’‘). Мы всегда над ними смеялись, но теперь есть шанс, что вы реально увидите нас с микрофонами в руках», – сказал Тарьей.

«Переговоры проходят хорошо, посмотрим, куда они нас заведут», – отметил Йоханнес.

Зимняя Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ski-Nordique
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